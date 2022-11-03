Starbucks превзошла квартальные оценки продаж дорогих напитков на китайском рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Starbucks Corp (SBUX.O) превзошла оценки Уолл-стрит по квартальным сопоставимым продажам в четверг, поскольку спрос в Северной Америке на более дорогие напитки оставался высоким, а падение в Китае было не таким серьезным, как опасались, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Акции компании, базирующейся в Сиэтле, поднялись примерно на 1,5% на торгах после продажи. В то время как такие рестораны, как McDonald's Corp (MCD.N) и Yum Brands Inc (YUM.N), привлекли пострадавших от инфляции американцев более дешевой пищей, более дорогие кофе и холодные напитки Starbucks пользуются постоянным потоком клиентов с высокими доходами, отмечает Reuters.
Сравнительные продажи компании в США выросли на 11% в этом квартале, чему также способствовало возвращение культового тыквенного латте со специями (Pumpkin Spice Latte), которое, по словам аналитиков Credit Suisse, способствовало самой высокой неделе продаж в истории Starbucks. Этот скачок помог Starbucks смягчить удар от 16% снижения сопоставимых продаж в Китае.
По словам экспертов Gordon Haskett, аналитики Уолл-стрит ожидали, что аналогичные продажи Starbucks в Китае упадут на 20%. В прошлом квартале компания сообщила о падении на 44%.
"Мы наблюдали ускорение спроса на кофе Starbucks во всем мире в четвертом квартале и в течение года", — подчеркнул временный исполнительный директор Говард Шульц.
Шульц должен уйти с 1 апреля, когда эту роль возьмет на себя Лаксман Нарасимхан.
Некоторые инвесторы сообщили Reuters, что ожидают от Нарасимхана решения проблем, включая растущее профсоюзное движение в американских кафе и капитальный ремонт магазинов с новым оборудованием для более быстрого приготовления кофе и латте.
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