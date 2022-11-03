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Starbucks перевершила квартальні оцінки продажів дорогих напоїв на китайському ринку

Starbucks перевершила квартальні оцінки продажів дорогих напоїв на китайському ринку

Київ • УНН

 • 271252 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Starbucks Corp (SBUX.O) перевершила оцінки Уолл-стріт за квартальними порівнянними продажами в четвер, оскільки попит у Північній Америці на дорожчі напої залишався високим, а падіння в Китаї було не таким серйозним, як побоювалися, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Акції компанії, що базується в Сіетлі, піднялися приблизно на 1,5% на торгах після продажу. У той час, як такі ресторани, як McDonald's Corp (MCD.N) і Yum Brands Inc (YUM.N), залучили постраждалих від інфляції американців дешевшою їжею, більш дорогі кава та холодні напої Starbucks користуються постійним потоком клієнтів з високими доходами, наголошує Reuters.

Порівняльні продажі компанії в США зросли на 11% в цьому кварталі, чому також сприяло повернення культового гарбузового лате зі спеціями (Pumpkin Spice Latte), яке, за словами аналітиків Credit Suisse, сприяло найвищому тижню продажів в історії Starbucks. Цей стрибок допоміг Starbucks пом'якшити удар від 16% зниження порівнянних продажів в Китаї.

За словами експертів Gordon Haskett, аналітики Уолл-стріт очікували, що аналогічні продажі Starbucks у Китаї впадуть на 20%. У попередньому кварталі компанія повідомила про падіння на 44%.

"Ми спостерігали прискорення попиту на каву Starbucks у всьому світі в четвертому кварталі та протягом року", — наголосив тимчасовий виконавчий директор Говард Шульц.

Шульц повинен піти з 1 квітня, коли цю роль візьме на себе Лаксман Нарасімхан.

Деякі інвестори повідомили Reuters, що очікують від Нарасімхана вирішення проблем, включаючи зростаючий профспілковий рух в американських кафе і капітальний ремонт магазинів з новим обладнанням для більш швидкого приготування кави та латте.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Репер Тіматі викупив активи кав'ярень Starbucks у рф

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