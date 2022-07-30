Репер Тіматі викупив активи кав'ярень Starbucks у рф

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Тіматі додав, що відвідувачам закладів не слід чекати великого ребрендингу мережі, але запропонував росіянам взяти участь у розробці нової назви та дизайну логотипу. Тіматі підкреслив, що найкращий дизайн до вересня прикрасить понад двісті адрес кав'ярень у росії. Він зазначив, що відкриття перших точок відбудеться вже у серпні.

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Як пишуть росЗМІ, раніше стало відомо, що співвласниками Starbucks у росії стануть ресторатор Антон Пінський, репер Тіматі та холдинг "Сіндіка", що належить сенатору Арсену Канокову.

Зазначається, що угода з продажу російських активів Starbucks знаходиться на завершальній стадії. Нові власники матимуть право оренди на всі 130 приміщень мережі, в яких працевлаштовано близько 2000 осіб.

Раніше

Корпорація Starbucks заявила, що вийде з російського ринку через майже 15 років існування. Мережа кав'ярень приєднається до McDonald's, поклавши кінець присутності деяких з провідних західних брендів у країні.