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Репер Тіматі викупив активи кав'ярень Starbucks у рф

Репер Тіматі викупив активи кав'ярень Starbucks у рф

Київ • УНН

 • 283654 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Російський репер Тіматі заявив, що викупив всі активи Starbucks у росії були, відкриття перших точок відбудеться у серпні, зараз команда працює над пошуком нової назви. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Деталі

Тіматі додав, що відвідувачам закладів не слід чекати великого ребрендингу мережі, але запропонував росіянам взяти участь у розробці нової назви та дизайну логотипу. Тіматі підкреслив, що найкращий дизайн до вересня прикрасить понад двісті адрес кав'ярень у росії. Він зазначив, що відкриття перших точок відбудеться вже у серпні.

Додамо

Як пишуть росЗМІ, раніше стало відомо, що співвласниками Starbucks у росії стануть ресторатор Антон Пінський, репер Тіматі та холдинг "Сіндіка", що належить сенатору Арсену Канокову.

Зазначається, що угода з продажу російських активів Starbucks знаходиться на завершальній стадії. Нові власники матимуть право оренди на всі 130 приміщень мережі, в яких працевлаштовано близько 2000 осіб.

Раніше

Корпорація Starbucks заявила, що вийде з російського ринку через майже 15 років існування. Мережа кав'ярень приєднається до McDonald's, поклавши кінець присутності деяких з провідних західних брендів у країні.

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