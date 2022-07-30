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Рэпер Тимати выкупил активы кафе Starbucks в рф

Рэпер Тимати выкупил активы кафе Starbucks в рф

Киев • УНН

 • 283648 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Российский рэпер Тимати заявил, что выкупил все активы Starbucks в россии, открытие первых точек состоится в августе, сейчас команда работает над поиском нового названия. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.

Детали

Тимати добавил, что посетителям заведений не следует ожидать большого ребрендинга сети, но предложил россиянам принять участие в разработке нового названия и дизайна логотипа. Тимати подчеркнул, что лучший дизайн к сентябрю украсит более двухсот адресов кафе в россии. Он отметил, что открытие первых точек состоится уже в августе.

Добавим

Как пишут росСМИ, ранее стало известно, что совладельцами Starbucks в россии станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг "Синдика", принадлежащий сенатору Арсену Канокову.

Отмечается, что соглашение о продаже российских активов Starbucks находится на завершающей стадии. Новые владельцы будут иметь право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроено около 2000 человек.

Ранее

Корпорация Starbucks заявила, что выйдет из российского рынка спустя почти 15 лет существования. Сеть кофеен присоединится к McDonald's, положив конец присутствию некоторых из ведущих западных брендов в стране.

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