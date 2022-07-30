Рэпер Тимати выкупил активы кафе Starbucks в рф

Детали

Тимати добавил, что посетителям заведений не следует ожидать большого ребрендинга сети, но предложил россиянам принять участие в разработке нового названия и дизайна логотипа. Тимати подчеркнул, что лучший дизайн к сентябрю украсит более двухсот адресов кафе в россии. Он отметил, что открытие первых точек состоится уже в августе.

Добавим

Как пишут росСМИ, ранее стало известно, что совладельцами Starbucks в россии станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг "Синдика", принадлежащий сенатору Арсену Канокову.

Отмечается, что соглашение о продаже российских активов Starbucks находится на завершающей стадии. Новые владельцы будут иметь право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроено около 2000 человек.

Ранее

Корпорация Starbucks заявила, что выйдет из российского рынка спустя почти 15 лет существования. Сеть кофеен присоединится к McDonald's, положив конец присутствию некоторых из ведущих западных брендов в стране.