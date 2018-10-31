Станция метро "Льва Толстого" возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Станция метро “Льва Толстого” работает в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” на странице экстренных объявлений в Twitter, передает УНН.
“Станция ”Льва Толстого“ и пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены”, — говорится в сообщении.
В среду, 31 октября, в 10:00 во второй раз за сутки сообщили о минировании станции метро “Льва Толстого”. Также были закрыты переход со станции метро “Льва Толстого” на станцию метро “Дворец Спорта”.
Накануне вечером станцию “Льва Толстого” также закрыли из-за квазиминирования.
Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании станций метрополитена. Так, 9 октября “минировали” станцию метро “Житомирская”.
Кроме фальшивых сообщений о заминировании заведений общественного питания в центре столицы, этой осенью в Киеве также “минировали” религиозные сооружения. Так, 28 сентября на Левом берегу неизвестный угрожал подорвать Собор Святой Ольги. Злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний местный житель.
31 октября 2018