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Станція метро "Льва Толстого" відновила роботу

Станція метро "Льва Толстого" відновила роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станція метро “Льва Толстого” працює у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці екстрених оголошень у Twitter, передає УНН.

“Станцію „Льва Толстого“ та пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

У середу, 31 жовтня, о 10:00 вдруге за добу повідомили про мінування станції метро “Льва Толстого”. Також було закрито перехід зі станції метро “Льва Толстого” на станцію метро “Палац Спорту”.

Напередодні ввечері станцію “Льва Толстого” також закрили через квазімінування.

Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування станцій метрополітену. Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.

Окрім фальшивих повідомлень про замінування закладів громадського харчування у центрі столиці, цієї осені у Києві також “мінували” релігійні споруди. Так, 28 вересня на Лівому березі невідомий погрожував підірвати Собор Святої Ольги. Зловмисника затримали. Ним виявився 35-річний місцевий житель.

pic.twitter.com/92lqdnrACi

— Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert) 31 жовтня 2018 р.

Українські Національні Новини

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Київ

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