"Станет нашей Силиконовой долиной": в МИД заявили, что Зеленский хочет дать сигнал относительно послевоенного восстановления Крыма

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы хочет послать сигнал, что будет послевоенное и экономическое восстановление временно оккупированного полуострова, и из него сделают украинскую Силиконовою долину. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на мероприятии в канун саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Саммит также будет состоять впервые в истории из внутриполитического трека. Ведь 2-ю и 3-ю панелью Президент решил посвятить будущему Крыма. Он очень хочет послать сигнал, что будет послевоенное восстановление Крыма, что будет экономическое восстановление Крыма, что из Крыма мы сделаем нашу Силиконовую долину. И коллеги из разных министерств будут об этом тоже говорить, потому что они работали над соответствующими стратегиями», - сказала Джапарова.

Дополнение

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа.

Саммит Крымской платформы будет развиваться вокруг двух дополнительных сигналов, которые Украина хочет транслировать партнерам. Первый - никакой торговли вокруг Крыма не может быть, второй - путь деоккупации полуострова.

Секретарь СНБО Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. По его словам, если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.

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