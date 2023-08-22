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"Стане нашою Кремнієвою долиною": у МЗС заявили, що Зеленський хоче дати сигнал щодо повоєнного відновлення Криму

Київ • УНН

 • 5236725 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне та економічне відновлення тимчасово окупованого півострова, і з нього зроблять українську Кремнієву долину. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу на заході у переддень саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Саміт також буде складатися вперше в історії з внутрішньополітичного треку. Адже 2-у та 3-ю панеллю Президент вирішив присвятити майбутньому Криму. Він дуже хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне відновлення Криму, що буде економічне відновлення Криму, що з Криму ми зробимо нашу Силіконову долину. І колеги з різних міністерств будуть про це теж говорити, тому що вони працювали над відповідними стратегіями», - сказала Джапарова.

Доповнення

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня.

Саміт Кримської платформи розвиватиметься навколо двох додаткових сигналів, які Україна хоче транслювати партнерам. Перший - жодної торгівлі навколо Криму не може бути, другий - шлях деокупації півострова.

Секретар РНБО Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. За його словами, якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.

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