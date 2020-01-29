Состояние юноши, который упал в шахту лифта в Кропивницком, улучшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Состояние 19-летнего юношу, который 14 января будет упал в шахту лифта в Кропивницком, улучшилось. Об этом корреспонденту УНН сообщил и. о. заведующего отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии Остап Сабат.
Парня перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Его состояние средней степени тяжести. По словам врача, прогнозы относительно выздоровления юноши положительные.
"Он полностью восстановится", - сказал Остап Сабат.
Напомним, 19-летний парень 14 января упал в шахту лифта в Кропивницком. С многочисленными переломами черепа, ушибами и ссадинами он находился в реанимации областной больницы. В больницу он попал в крайне тяжелом состоянии.