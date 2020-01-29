Стан юнака, який впав у шахту ліфта в Кропивницькому, покращився
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Стан 19-річного юнака, який 14 січня впав у шахту ліфта в Кропивницькому, покращився. Про це кореспонденту УНН повідомив в. о. завідуючого відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Остап Сабат.
Хлопця перевели з реанімації у нейрохірургічне відділення. Його стан середнього ступеню важкості. За словами лікаря, прогнози щодо одужання юнака позитивні.
"Він повністю відновиться", - сказав Остап Сабат.
Нагадаємо, 19-річний хлопець 14 січня упав у шахту ліфта в Кропивницькому. З численними переломами черепа, забоями та саднами він перебував у реанімації обласної лікарні. У лікарню він потрапив у вкрай тяжкому стані.