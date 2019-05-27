Состояние военнопленного моряка Сороки улучшается - адвокат

КИЕВ. 27 мая. УНН. В сети разместили фото открыток, которые присылают дети военнопленным украинским морякам, а также адвокат Сергей Бадамшин поделился подробностями о состоянии здоровья Василия Сороки и рассказал про процесс рассмотрения дела в Московском городском суде. Об этом сообщил адвокат Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.