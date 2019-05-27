Стан військовополоненого моряка Сороки поліпшується - адвокат

“Ось такі листи приходять на підтримку українських військовополонених, передані перед засіданням Мосміськсуду захисникам моряків. Ми передаємо морякам слова підтримки від рідних, близьких і зовсім незнайомих, але щиро переживаючих людей”, — йдеться у повідомленні.

Він також розповів подробиці про розгляду справ у Мосміськсуді.

“Сьогодні суд закінчив розгляд скарг на продовження терміну утримання під вартою, очікувано відмовивши в задоволенні скарг. Очікувано. Продовжуємо вести подальшу роботу спільно з нашими українськими колегами щодо захисту полонених. Одночасно поінформували підзахисних про рішення Трибуналу з морського права про забезпечувальні заходи. Чекаємо реалізації цього рішення”, — додав Бадамшин.

Він також розповів про стан здоров’я Василя Сороки.

“Але головна новина для мене сьогодні- поліпшення стану здоров’я Василя Сороки. Радію з ним хоч якомусь прогресу у відновленні після поранення і проведених операцій. Після зняття гіпсу пальці взагалі не ворушилися, сьогодні вже може їх трохи згинати й розгинати. Стиснути кулак повністю поки що не може. Але прогрес у відновленні вже є”, — додав адвокат.

“Сподіваюся, що Василь скоро видужає остаточно і повернеться додому до родини та на службу!”, — резюмував Бадамшин.

Раніше Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту 16 з 24 українських моряків.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.