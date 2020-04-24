Состояние пятилетней девочки с COVID-19 на Буковине остается тяжелым

"Стабильно тяжелым остается состояние 5-летней девочки из Черновцов, которая находится в реанимации областной детской больницы. В нее подтвержден коронавирус, ребенок имеет пневмонию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Сообщается, что девять больных в реанимации Черновицкой городской больницы №1, двое из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все больные имеют тяжелые формы пневмонии, коронавирус подтвержден у семи из них, у двух - подозрение.

"В Хотинской центральной районной больнице один пациент с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке. В реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находятся трое пациентов, они на кислородной поддержке. У всех больных подозрение на COVID-19. Состояние одного больного улучшилось, его перевели в обычное отделение", - отмечается в сообщении.

Также пяти больным оказывают помощь в реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы. Один больной - на аппарате ИВЛ, другие - на кислородной поддержке. Также еще 9 пациентов в тяжелом состоянии находятся в других отделениях, они также на кислородной дотации.

"Четырех пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкого ЦРБ. Они на кислородной поддержке. У двух больных инсульт, однако они также имеют температуру, поэтому медики взяли анализы на COVID-19 и ожидают результаты. Двое других больных имеют пневмонии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реанимации областной клинической больницы есть 11 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки трех больных перевели из инфекционного отделения из-за ухудшения состояния.

"В реанимации городской больницы №1 и областной больнице есть по одному пациенту, которые имеют нестандартное осложнения из-за COVID-19 - почечную недостаточность", - информирует ОГА.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 утра 24 апреля зарегистрировано 7 647 случаев инфицирования коронавируса.