Стан п’ятирічної дівчинки з COVID-19 на Буковині залишається важким
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Стан 5-річної дівчинки хворої на COVID-19 із Чернівців залишається стабільно важким. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Стабільно важким залишається стан 5-річної дівчинки із Чернівців, яка перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні. У неї підтверджено коронавірус, дитина має пневмонію та підключена до апарату штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дев’ятеро хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, двоє з них – на апаратах штучної вентиляції легень. Усі недужі мають важкі форми пневмонії, коронавірус підтверджено у семи із них, у двох – підозра.
"У Хотинській центральній районній лікарні один пацієнт із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці. У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів, вони на кисневій підтримці. У всіх недужих підозра на COVID-19. Стан одного хворого покращився, його перевели у звичайне відділення", - зазначається в повідомленні.
Також п’ятьом хворим надають допомогу у реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні. Один недужий – на апараті ШВЛ, інші – на кисневій підтримці. Також ще 9 пацієнтів у важкому стані перебувають в інших відділеннях, вони також на кисневій дотації.
"Чотирьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці. У двох недужих інсульт, проте вони також мають температуру, тому медики взяли аналізи на COVID-19 та очікують на результати. Інші двоє інших хворих мають пневмонії", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, у реанімації обласної клінічної лікарні є 11 пацієнтів, двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу трьох хворих перевели з інфекційного відділення через погіршення стану.
"У реанімації міської лікарні №1 та обласної лікарні є по одному пацієнту, які мають нестандартне ускладнення через COVID-19 – ниркову недостатність", - інформує ОДА.
Нагадаємо, в Україні станом на 9 ранку 24 квітня зареєстровано 7 647 випадків інфікування коронавірусом.