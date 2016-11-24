Состояние "постоянной реорганизации" Гослекслужбы позволяет недобросовестным компаниям получать сверхприбыли - Князевич

"Все упрощения, которые мы декларируем, они возможны, но для поддержки собственного бизнеса, не касающиеся жизни каждого из нас. А фармация подлежит жесткому контролю, потому что это влияние на жизнь каждого украинского. Поэтому, любые вещи, касающиеся лицензирования и сопровождения сей деятельности, они должны сопровождаться государством. Ведь государство - это именно тот орган, которому общество передает полномочия, чтобы она обеспечивала безопасность процесса и давала нормально нам жить. И чтобы мы знали, что покупаем нормальные лекарства и лечимся в нормальных больницах ", - сказал экс-министр.

При этом, эксперт отметил, что сейчас нет сил контролирующих органов осуществлять свои функции должным образом порождают желание недобросовестных компаний к недобросовестной конкуренции и получения сверхприбылей в мутной воде.

"Сейчас в Украине идет реорганизация, или как мы это называем реформы. И мы ликвидируем одни органы, но не создаем другие. О Государственной инспекции по контролю за лекарствами, то там уже около двух лет человек несет. Так же у нас исполняющий обязанности министра здравоохранения. А это люди, которые должны стоять на страже нашей жизни. И это все порождает нехорошие вещи. Ведь бизнес есть бизнес, и есть нравственный бизнес, а такой, что желает получить сверхприбыли в мутной воде. И так появляются такие вещи, как недоброкачественная конкуренция. Это проблемы государственных кедровников, которые должны отвечать за эти вещи ", - добавил он.

Князевич добавил, что сегодня Госслужба по лекарственным средствам идет по пути упрощения при контроле за работой фармкомпаний, которые занимают продажей и доставкой лекарств, но это не всегда хорошо.

"Те вещи, которые влияют на здоровье и жизнь людей должны быть четко контролируемые и регламентированы государством, а государство уже решает, какой орган должен осуществлять этот контроль", - пояснил он.

Напомним, по данным ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", украинские аптеки переполнены лекарствами, не проходят надлежащий таможенный контроль .