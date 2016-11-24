Стан "постійної реорганізації" Держлікслужби дозволяє недобросовісним компаніям отримувати надприбутки - В.Князевич

“Усі спрощення, які ми декларуємо, вони можливі, але для підтримки власного бізнесу, які не стосуються життя кожного з нас. А фармація підлягає жорсткому контролю, тому що це вплив на життя кожного українця. Тож, будь-які речі, котрі стосуються ліцензування і супроводу оцієї діяльності, вони мають супроводжуватися державою. Адже держава, — це саме той орган, якому суспільство передає повноваження, щоб вона забезпечувала безпекові процеси і давала нормально нам жити. І щоб ми знали, що купуємо нормальні ліки і лікуємося в нормальних лікарнях”, — сказав екс-міністр.

При цьому, експерт наголосив на тому, що наразі незмога контролюючих органів здійснювати свої функції належним чином породжують бажання недобросовісних компаній до недобросовісної конкуренції та отримання надприбутків у каламутній воді.

“Зараз в Україні йде реорганізація, чи як ми це називаємо реформи. І ми ліквідовуємо одні органи, але не створюємо інші. Щодо Державної інспекції по контролю за ліками, то там вже близько двох років людина виконує обов’язки. Так само в нас виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я. А це люди, які мають стояти на сторожі нашого життя. І це все породжує нехороші речі. Адже бізнес є бізнес, і є моральний бізнес, а є такий, що бажає отримати надприбутки у каламутній воді. І так появляються такі речі, як недоброякісна конкуренція. Це проблеми державних кедрівників, які мають відповідати за ці речі”, — додав він.

В.Князевич додав, що сьогодні Держслужба з лікарських засобів іде шляхом спрощення під час контролю за роботою фармкомпаній, які займають продажем і доставкою ліків, але це не зажди добре.

“Ті речі, які впливають на здоров’я і життя людей мають бути чітко контрольовані і регламентовані державою, а держава вже вирішує, який орган має здійснювати цей контроль”, — пояснив він.

Нагадаємо, за даними ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата”, українські аптеки переповнені ліками, що не проходять належний митний контроль.