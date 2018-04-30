Состояние раненого военного в зоне АТО средней тяжести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Состояние здоровья раненого вчера украинского военного в зоне АТО пока средне тяжести, а травмированного бойца - удовлетворительное. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения, еще один боевое травмирования. Они доставлены в госпитали для оказания необходимой медицинской помощи. Состояние здоровья одного военного средне тяжести, другой - удовлетворительное", - рассказал он.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.
В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения, еще один - получил боевое травмирования.