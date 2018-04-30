Стан пораненого військового у зоні АТО середньої важкості
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Стан здоров’я пораненого вчора українського військового у зоні АТО наразі середньо тяжкості, а травмованого бійця – задовільний. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення, ще один бойове травмування. Їх доставлено до госпіталів для надання необхідної медичної допомоги. Стан здоров’я одного військового середньо важкості, іншого – задовільний», - розповів він.
Нагадаємо, минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнали поранення, ще один – отримав бойове травмування.