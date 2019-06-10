Состояние детей, отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное

"Состояние детей на сегодняшний детей практически удовлетворительное. Были отобраны и обследованы в лагере 29 детей, шестеро из них были госпитализированы в Кицманской ЦРБ для наблюдения, то есть состояние их не тяжелое и даже не средней тяжести, оно просто нарушено. Другие дети уже дома и, в принципе, чувствуют себя нормально", - отметила Полищук.



По ее словам, все симптомы, которые были у детей, - боли в животе, рвота - однократные, и больше никаких нарушений у детей не было.

Она добавила, что в лагере также заболели двое взрослых, но их состояние не значительно нарушено.



Также Мария Полищук рассказала, что за детьми всю ночь наблюдал дежурный педиатр, и наблюдение до сих пор продолжается.



"По нашим данным, по состоянию на 9 утра никто больше не обращался. Если будут какие-то обращения, то детей осмотрят и госпитализируют", - сказала Полищук.



Она добавила, что исследования Госпродпотребслужьы и санитарно-эпидемиологической службы продолжаются, пока результат неизвестен.



Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.

Как сообщили в полиции, были госпитализированы в Кицманскую ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".