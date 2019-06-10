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Состояние детей, отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное

Состояние детей, отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Состояние детей, отравившихся в лагере на Буковине, удовлетворительное. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук.

"Состояние детей на сегодняшний детей практически удовлетворительное. Были отобраны и обследованы в лагере 29 детей, шестеро из них были госпитализированы в Кицманской ЦРБ для наблюдения, то есть состояние их не тяжелое и даже не средней тяжести, оно просто нарушено. Другие дети уже дома и, в принципе, чувствуют себя нормально", - отметила Полищук.

По ее словам, все симптомы, которые были у детей, - боли в животе, рвота - однократные, и больше никаких нарушений у детей не было.
Она добавила, что в лагере также заболели двое взрослых, но их состояние не значительно нарушено.

Также Мария Полищук рассказала, что за детьми всю ночь наблюдал дежурный педиатр, и наблюдение до сих пор продолжается.

"По нашим данным, по состоянию на 9 утра никто больше не обращался. Если будут какие-то обращения, то детей осмотрят и госпитализируют", - сказала Полищук.

Она добавила, что исследования Госпродпотребслужьы и санитарно-эпидемиологической службы продолжаются, пока результат неизвестен.

Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением.

Как сообщили в полиции, были госпитализированы в Кицманскую ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".

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