Стан дітей, які отруїлися у таборі на Буковині, задовільний
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Стан дітей, які отруїлися у таборі на Буковині, задовільний. Про це журналісту УНН розповіла заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.
"Стан дітей на сьогоднішній дітей практично задовільний. Були відібрані та обстежені у таборі 29 дітей, шестеро з них були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ для спостереження, тобто стан їх не важкий і навіть не середньої тяжкості, він просто порушений. Інші діти вже вдома і, в принципі, почувають себе нормально", - зазначила Поліщук.
За її словами, всі симптоми, які були у дітей, – болі у животі, блювота – однократні, і більше ніяких порушень у дітей не було.
Вона додала, що у таборі також захворіли двоє дорослих, але їх стан не значно порушений.
Також Марія Поліщук розповіла, що за дітьми всю ніч спостерігав черговий педіатр, і спостереження досі триває.
"За нашими даним, станом на 9 ранку ніхто більше не звертався. Якщо будуть якісь звернення, то дітей оглянуть і госпіталізують", - сказала Поліщук.
Вона додала, що дослідження Держпродспоживчслужби та санітарно-епідеміологічної служби тривають, поки результат невідомий.
Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.
Як повідомили у поліції, були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт".