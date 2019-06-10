Стан дітей, які отруїлися у таборі на Буковині, задовільний

"Стан дітей на сьогоднішній дітей практично задовільний. Були відібрані та обстежені у таборі 29 дітей, шестеро з них були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ для спостереження, тобто стан їх не важкий і навіть не середньої тяжкості, він просто порушений. Інші діти вже вдома і, в принципі, почувають себе нормально", - зазначила Поліщук.



За її словами, всі симптоми, які були у дітей, – болі у животі, блювота – однократні, і більше ніяких порушень у дітей не було.

Вона додала, що у таборі також захворіли двоє дорослих, але їх стан не значно порушений.



Також Марія Поліщук розповіла, що за дітьми всю ніч спостерігав черговий педіатр, і спостереження досі триває.



"За нашими даним, станом на 9 ранку ніхто більше не звертався. Якщо будуть якісь звернення, то дітей оглянуть і госпіталізують", - сказала Поліщук.



Вона додала, що дослідження Держпродспоживчслужби та санітарно-епідеміологічної служби тривають, поки результат невідомий.



Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням.

Як повідомили у поліції, були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт".