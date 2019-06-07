Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Состояние продюсера Бари Алибасова врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, он пробудет в состоянии медикаментозного сна, куда его ввели в четверг, еще несколько суток. Об этом сообщил ТАСС в пятницу PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, передает УНН.
"Пока никаких изменений нет, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, - сказал собеседник агентства. - Бари Каримович находится в состоянии медикаментозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма".
Кроме того, Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова значительно ухудшилось. По словам автора сообщения, продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал УНН, российский продюсер Бари Алибасов впал в кому.