Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32530 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52766 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131280 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Киев  •  УНН

 • 9011 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Состояние продюсера Бари Алибасова врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, он пробудет в состоянии медикаментозного сна, куда его ввели в четверг, еще несколько суток. Об этом сообщил ТАСС в пятницу PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, передает УНН. 

"Пока никаких изменений нет, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, - сказал собеседник агентства. - Бари Каримович находится в состоянии медикаментозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма". 

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова значительно ухудшилось. По словам автора сообщения, продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Как сообщал УНН, российский продюсер Бари Алибасов впал в кому

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