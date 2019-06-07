Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

"Пока никаких изменений нет, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, - сказал собеседник агентства. - Бари Каримович находится в состоянии медикаментозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма".



Кроме того, Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова значительно ухудшилось. По словам автора сообщения, продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Как сообщал УНН, российский продюсер Бари Алибасов впал в кому.