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Стан Барі Алібасова залишається стабільно важким

Стан Барі Алібасова залишається стабільно важким

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Стан продюсера Барі Алібасова лікарі як і раніше оцінюють як стабільно важкий, він пробуде в стані медикаментозного сну, куди його ввели в четвер, ще кілька діб. Про це повідомив ТАСС в п'ятницю PR-директор Алібасова і групи "На-На" Вадим Горжанкін, передає УНН. 

"Поки ніяких змін немає, стан як і раніше стабільно важкий, - сказав співрозмовник агентства. - Барі Каримович знаходиться в стані медикаментозного сну, він вийде з нього через добу-дві, залежить від реакцій організму".

Крім того, Telegram-канал Mash повідомив, що стан Барі Алібасова значно погіршився. За словами автора повідомлення, продюсера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв УНН, російський продюсер Барі Алібасов впав у кому .

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