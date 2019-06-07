Стан Барі Алібасова залишається стабільно важким
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Стан продюсера Барі Алібасова лікарі як і раніше оцінюють як стабільно важкий, він пробуде в стані медикаментозного сну, куди його ввели в четвер, ще кілька діб. Про це повідомив ТАСС в п'ятницю PR-директор Алібасова і групи "На-На" Вадим Горжанкін, передає УНН.
"Поки ніяких змін немає, стан як і раніше стабільно важкий, - сказав співрозмовник агентства. - Барі Каримович знаходиться в стані медикаментозного сну, він вийде з нього через добу-дві, залежить від реакцій організму".
Крім того, Telegram-канал Mash повідомив, що стан Барі Алібасова значно погіршився. За словами автора повідомлення, продюсера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Як повідомляв УНН, російський продюсер Барі Алібасов впав у кому .