Стало известно, какую пенсию будет получать Меркель после ухода с поста канцлера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ангела Меркель после ухода с поста канцлера Германии будет ежемесячно получать пенсию от государства в размере 15 000 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на De Morgen.
Детали
Такие данные распространили согласно расчетам Германской ассоциации налогоплательщиков.
67-летняя Меркель уйдет в отставку после всеобщих выборов в сентябре. Расчет основывается на ее многолетнего пребывания в немецком парламенте и его пребывании в должности федерального министра и канцлера.
Как и все прежние канцлеры и бывшие президенты Германии, Меркель также будет иметь право на должность. Она также получит деньги за офисного менеджера, двух помощников, машинистка и водителя.
Напомним
Канцлер Германии Меркель собирается посетить Украину 22 августа.
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