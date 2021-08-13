Стало відомо, яку пенсію отримуватиме Меркель після відходу з посади канцлера

Деталі

Такі дані поширили згідно з розрахунками Німецької асоціації платників податків.

67 -річна Меркель піде у відставку після загальних виборів у вересні. Розрахунок ґрунтується на її багаторічних перебуваннях у німецькому парламенті та її перебуванні на посаді федерального міністра та канцлера.

Як і всі колишні канцлери та колишні президенти Німеччини, Меркель також матиме право на посаду. Вона також отримає гроші за офісного менеджера, двох помічників, друкарку та водія.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Меркель збирається відвідати Україну 22 серпня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель обговорила по телефону з Путіним “Північний потік-2” і транзит газу через Україну