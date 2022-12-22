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Как украинцы могут получить пенсию за границей: ответ Минсоцполитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство социальной политики сообщило, что находясь за границей, человек получать украинскую пенсию: пенсия просто начисляется на банковский счет, и человек может воспользоваться им в любой стране мира, сообщает УНН.

Цитата 

"Если гражданин получает свои пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты", то для получения начисленных ему денег за границей ему придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии", - говорится в сообщении. 

Детали 

Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных выплат можно перевести из отделения "Укрпочты" на банковский счет в отдаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в своем электронном кабинете Пенсионного фонда.

В Минсоцполитики подчеркивают, что есть также возможность сменить отделение "Укрпочты", в котором будет производиться выплата пенсии. Для этого достаточно совершить звонок на горячую линию почтовой компании.

Дополнение

В Украине на пенсионные выплаты за декабрь направлено уже 10,3 млрд грн. 

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