Як українці можуть отримати пенсію за кордоном: відповідь Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики повідомило, що перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу, інформує УНН.
Цитата
"Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.
У Мінсоцполітики наголошують, що є також можливість змінити відділення "Укрпошти", в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.
Доповнення
В Україні на пенсійні виплати за грудень спрямовано вже 10,3 млрд грн.