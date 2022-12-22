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Як українці можуть отримати пенсію за кордоном: відповідь Мінсоцполітики

Як українці можуть отримати пенсію за кордоном: відповідь Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 868480 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики повідомило, що перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу, інформує УНН.

Цитата 

"Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

У Мінсоцполітики наголошують, що є також можливість змінити відділення "Укрпошти", в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.

Доповнення

В Україні на пенсійні виплати за грудень спрямовано вже 10,3 млрд грн. 

Українські Національні Новини

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