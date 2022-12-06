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На пенсії у грудні направили вже 10 млрд грн

На пенсії у грудні направили вже 10 млрд грн

Київ • УНН

 • 832685 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні на пенсійні виплати за грудень спрямовано вже 10,3 млрд грн, повідомляє Пенсійний фонд України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 5 грудня на пенсійні виплати за грудень спрямовано 10,3 млрд грн, в тому числі 2,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 7,9 млрд грн – через уповноважені банки", - йдеться у повідомленні.

Уповноваженими банками, як зазначається, зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.

Доповнення

Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за листопад завершено - на ці цілі спрямували 50,9 млрд грн, що дещо більше, ніж у жовтні.

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