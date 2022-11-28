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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні завершили фінансування пенсій за листопад

В Україні завершили фінансування пенсій за листопад

Київ • УНН

 • 1114404 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за листопад завершено - на ці цілі спрямували 50,9 млрд грн, що дещо більше, ніж минулого місяця, пише УНН.

Цитата

"Завершено фінансування пенсій за листопад. На пенсійні виплати спрямовано 50,9 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 41,3 млрд грн – через уповноважені банки", - повідомили у відомстві.

Деталі

За даними ПФУ, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 24 листопада доставлено 89,3% профінансованих сум.

"За ініціативи АТ “Укрпошта” виплата пенсій за листопад на деокупованих територіях Харківської та Херсонської областей буде проводитись по 30 листопада", - додали у відомстві.

Доповнення

З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на 387 млрд грн.

Українські Національні Новини

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