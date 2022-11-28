В Україні завершили фінансування пенсій за листопад
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за листопад завершено - на ці цілі спрямували 50,9 млрд грн, що дещо більше, ніж минулого місяця, пише УНН.
Цитата
"Завершено фінансування пенсій за листопад. На пенсійні виплати спрямовано 50,9 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 41,3 млрд грн – через уповноважені банки", - повідомили у відомстві.
Деталі
За даними ПФУ, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 24 листопада доставлено 89,3% профінансованих сум.
"За ініціативи АТ “Укрпошта” виплата пенсій за листопад на деокупованих територіях Харківської та Херсонської областей буде проводитись по 30 листопада", - додали у відомстві.
Доповнення
З березня по жовтень українцям виплатили пенсій на 387 млрд грн.