В Украине завершили финансирование пенсий за ноябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за ноябрь завершено - на эти цели направили 50,9 млрд грн, что несколько больше, чем в прошлом месяце, пишет УНН.
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"Завершено финансирование пенсий за ноябрь. На пенсионные выплаты направлено 50,9 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 41,3 млрд грн – через уполномоченные банки", - сообщили в ведомстве.
Детали
По данным ПФУ, уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО “Укрпочта”, по состоянию на 24 ноября доставлено 89,3% профинансированных сумм.
"По инициативе АО “Укрпочта” выплата пенсий за ноябрь на деоккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей будет производиться по 30 ноября", - добавили в ведомстве.
Дополнение
С марта по октябрь украинцам выплатили пенсий на 387 млрд грн.