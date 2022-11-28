В Украине завершили финансирование пенсий за ноябрь

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"Завершено финансирование пенсий за ноябрь. На пенсионные выплаты направлено 50,9 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 41,3 млрд грн – через уполномоченные банки", - сообщили в ведомстве.

Детали

По данным ПФУ, уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО “Укрпочта”, по состоянию на 24 ноября доставлено 89,3% профинансированных сумм.

"По инициативе АО “Укрпочта” выплата пенсий за ноябрь на деоккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей будет производиться по 30 ноября", - добавили в ведомстве.

Дополнение

С марта по октябрь украинцам выплатили пенсий на 387 млрд грн.