На пенсии в декабре направили уже 10 млрд грн

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"По состоянию на 5 декабря на пенсионные выплаты за декабрь направлено 10,3 млрд грн, в том числе 2,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 7,9 млрд грн – через уполномоченные банки", – говорится в сообщении.

Уполномоченными банками, как говорится, зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

Дополнение

Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за ноябрь завершено – на эти цели направили 50,9 млрд грн, что несколько больше, чем в октябре.