Стало известно, как прицеп для транспорта влияет на субсидию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Транспортный прицеп младше 5 лет за 4 тыс. грн не лишает права на субсидию. На право получать субсидию влияет стоимость прицепа, передает УНН со ссылкой на TEPLO.GOV.UA.
"На субсидию влияет не сам факт наличия транспортного прицепа, а его стоимость. Ведь он может стоить как 4 тыс. грн, так и 154 тыс. грн для грузового автомобиля, например", - пояснили в правительстве.
Учитывая это, владельцы таких прицепов должны обращаться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, предоставлять соответствующие документы о стоимости купленного прицепа и ожидать решения о предоставлении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, граждане, которые дарят или передают имущество в наследство, не лишаются субсидии. Зато те, кто получил такой подарок или наследство, если его стоимость большей 50 тысяч гривен, на помощь уже претендовать не могут.