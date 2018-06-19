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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 19568 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 61010 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102867 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110778 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125463 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143074 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146856 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187720 просмотра

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Стало известно, как прицеп для транспорта влияет на субсидию

Стало известно, как прицеп для транспорта влияет на субсидию

Киев  •  УНН

 • 27776 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Транспортный прицеп младше 5 лет за 4 тыс. грн не лишает права на субсидию. На право получать субсидию влияет стоимость прицепа, передает УНН со ссылкой на TEPLO.GOV.UA.

"На субсидию влияет не сам факт наличия транспортного прицепа, а его стоимость. Ведь он может стоить как 4 тыс. грн, так и 154 тыс. грн для грузового автомобиля, например", - пояснили в правительстве.

Учитывая это, владельцы таких прицепов должны обращаться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, предоставлять соответствующие документы о стоимости купленного прицепа и ожидать решения о предоставлении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, граждане, которые дарят или передают имущество в наследство, не лишаются субсидии. Зато те, кто получил такой подарок или наследство, если его стоимость большей 50 тысяч гривен, на помощь уже претендовать не могут.

Украинские Национальные Новости

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