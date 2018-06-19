Стало відомо, як причіп для транспорту впливає на субсидію

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Транспортний причіп віком менше 5 років за 4 тис. грн не позбавляє права на субсидію. На право отримувати субсидію впливає вартість причепа, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

“На субсидію впливає не сам факт наявності транспортного причепа, а його вартість. Адже він може коштувати як 4 тис. грн, так і 154 тис. грн для вантажного автомобілю, наприклад”, — пояснили в уряді.

З огляду на це, власники таких причепів мають звертатися до Комісії з питань призначення житлових субсидій, надавати відповідні документи про вартість купленого причепа і очікувати на рішення щодо надання допомоги на сплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, громадяни, які дарують або передають майно у спадок, не позбавляються субсидії. Натомість ті, хто отримав такий дарунок чи спадщину, якщо його вартість є більшою за 50 тисяч гривень, на допомогу вже претендувати не можуть.

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