Стало відомо, як причіп для транспорту впливає на субсидію

“На субсидію впливає не сам факт наявності транспортного причепа, а його вартість. Адже він може коштувати як 4 тис. грн, так і 154 тис. грн для вантажного автомобілю, наприклад”, — пояснили в уряді.

З огляду на це, власники таких причепів мають звертатися до Комісії з питань призначення житлових субсидій, надавати відповідні документи про вартість купленого причепа і очікувати на рішення щодо надання допомоги на сплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, громадяни, які дарують або передають майно у спадок, не позбавляються субсидії. Натомість ті, хто отримав такий дарунок чи спадщину, якщо його вартість є більшою за 50 тисяч гривень, на допомогу вже претендувати не можуть.