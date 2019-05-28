Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Продукты питания и безалкогольные напитки занимают 48,4% в структуре денежных расходов украинского домохозяйства. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики за IV квартал 2018 года, передает УНН.

В денежном выражении месячные расходы одного домохозяйства на продукты питания в среднем составляют 3 тыс. 495 грн: 4 тыс. 222 грн в городах и 2 тыс. 682 грн в селах.

Так, среди прочего, в структуре денежных расходов домохозяйств хлеб и хлебопродукты занимают 16,5% (599 грн). Молоко, сыр и яйца - 13,6% (495 грн). Овощи, включая картофель, - 6,7% (245 грн), фрукты - 5,8% (210 грн). Алкогольные напитки - 1,4% (141 грн), табачные изделия - 2,4% (229 грн).

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Оплата коммунальных услуг занимает 14,9% (1 тыс. 79 грн в месяц) в структуре денежных расходов домохозяйств, одежда и обувь - 7,8% (569 грн), медицина - 4,8% (343 грн), отдых и культура - 2% (142 грн).

Напомним, за 5 лет социальные продукты в Украине подорожали в три раза.

Произошло это по вине КМУ, который в июне 2017 года отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты, считают эксперты.

По словам депутата Сергея Тригубенко, решение правительства было преждевременным.

"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.

"Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременности такого решения", - написал он в Facebook.

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