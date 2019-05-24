За два роки ціни на сало в Україні зросли на 70%

Так, у квітні 2019 року сало коштувало у середньому 75,7 грн за кілограм, тоді як у квітні 2017 року - 44,6 грн за кілограм.

Протягом звітного періоду свинина також суттєво додала в ціні. У квітні 2017 року кілограм продукту коштував у середньому 84,6 грн, у квітні 2019 року - 116,1 грн. Таким чином, за два роки свинина в Україні подорожчала на 37%.

За словами депутат Сергія Тригубенка, свинина в Україні сьогодні коштує вже дорожче, аніж у країнах ЄС.

Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.

“Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини”, — резюмував він.