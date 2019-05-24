За два года цены на сало в Украине выросли на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. За два года сало в Украине подорожало на 69,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в апреле 2019 года сало стоило в среднем 75,7 грн за килограмм, тогда как в апреле 2017-го - 44,6 грн за килограмм.
В течение отчетного периода свинина также существенно прибавила в цене. В апреле 2017 года килограмм продукта стоил в среднем 84,6 грн, в апреле 2019-го - 116,1 грн. Таким образом, за два года свинина в Украине подорожала на 37%.
По словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине сегодня стоит уже дороже, чем в странах ЕС.
Среди факторов, которые обусловили такую печальную картину: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорит политик.
"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - резюмировал он.