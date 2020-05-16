Стало известно, сколько шампанского украинцы выпили за год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В 2019 году жители Украины употребили 2,8 млн л. игристых вин (шампанского). Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж игристых вин (шампанского) в течение отчетного периода составил 310 тыс. дал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине презентовали газированные алкококтейли в бутылках.
В течение отчетного периода больше всего игристых вин (шампанского) купили в розницу жители столицы - 604 тыс. л.
Много игристых вин (шампанского) приобрели жители Днепропетровской, Одесской и Киевской областей - 308 тыс. л., 287 тыс. л. и 216 тыс. л. соответственно.
Меньше игристых вин (шампанского) приобрели жители Буковины - 45 тыс. л.
В общем, в 2019 году украинцы потратили на игристые вина (шампанское) 3,9 млрд грн.
Как сообщалось ранее в УНН, украинцы полностью отказались от российской водки.
Также напомним, по данным Госстата, алкогольные напитки именно отечественного производства пользуются среди наших граждан куда большим спросом и популярностью, чем иностранные. Причем, это касается, не только водки, но и вина, напитков тоже.
Заметим, ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").