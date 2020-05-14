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Українці повністю відмовилися від російської горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У 2019 році Україна не імпортувала жодного літру горілки з РФ. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Українці повністю відмовилися від російської горілки

Так, загалом торік Україна імпортувала горілки на 22,7 млн доларів.

Країни СНД сукупно поставили нам горілки на 429 тис. доларів:

▪️ Білорусь – на 310 тис. доларів,
▪️ Азербайджан – на 60,7 тис. доларів,
▪️ Молдова – на 32 тис. доларів,
▪️ Вірменія – на 25,9 тис. доларів.

Водночас, РФ в Україну не поставила жодного літру горілки у 2019 році.

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Зауважимо, що у 2018 та 2017 роках Україна так само не ввезла жодного літру горілки з РФ.

Додамо, що торік Україна експортувала горілки на 54,1 млн доларів. У порівнянні із 2017 роком, Україна наростила експорт горілки на 5,9%.

Як повідомлялося в УНН, обираючи горілчані напої, українці віддають перевагу продукції вітчизняних виробників.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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