Українці повністю відмовилися від російської горілки

Так, загалом торік Україна імпортувала горілки на 22,7 млн доларів.

Країни СНД сукупно поставили нам горілки на 429 тис. доларів:

▪️ Білорусь – на 310 тис. доларів,

▪️ Азербайджан – на 60,7 тис. доларів,

▪️ Молдова – на 32 тис. доларів,

▪️ Вірменія – на 25,9 тис. доларів.

Водночас, РФ в Україну не поставила жодного літру горілки у 2019 році.

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Зауважимо, що у 2018 та 2017 роках Україна так само не ввезла жодного літру горілки з РФ.

Додамо, що торік Україна експортувала горілки на 54,1 млн доларів. У порівнянні із 2017 роком, Україна наростила експорт горілки на 5,9%.

Як повідомлялося в УНН, обираючи горілчані напої, українці віддають перевагу продукції вітчизняних виробників.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").