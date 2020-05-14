Украинцы полностью отказались от российской водки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В 2019 году Украина не импортировала ни единого литра водки из РФ. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, всего в прошлом году Украина импортировала водки на 22,7 млн долларов.
Страны СНГ в совокупности поставили нам водки на 429 тыс. долларов:
▪️ Беларусь - на 310 тыс. долларов,
▪️ Азербайджан - на 60,7 тыс. долларов,
▪️ Молдова - на 32 тыс. долларов,
▪️ Армения - на 25,9 тыс. долларов.
В то же время, РФ в Украину не поставила ни одного литра водки в 2019 году.
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Заметим, что в 2018 и 2017 годах Украина также не ввезла ни литра водки из РФ.
Добавим, что в прошлом году Украина экспортировала водки на 54,1 млн долларов. По сравнению с 2017 годом, Украина нарастила экспорт водки на 5,9%.
Как сообщалось в УНН, выбирая водочные напитки, украинцы отдают предпочтение продукции отечественных производителей.
Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").