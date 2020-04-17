Українці надають перевагу алкоголю вітчизняних брендів - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Частка продажу алкогольних напоїв вітчизняного виробництва через українські торгові мережі становить 61,6%, ще 38,4% припадає на імпортний алкоголь. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Зокрема, частка продажу горілки та виробів лікеро-горілчаних українського виробництва становить 65,8%. Решта – 34,2% - це імпортний алкоголь.
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Частка продажу напоїв слабоалкогольних вітчизняного виробництва сягає 94,3%, імпортного – 5,7%.
Частка продажу вин вітчизняного виробництва становить 52,1%, імпортного — 47,9%; українських коньяків — 65,6%, імпортних — 34,4%; вітчизняних ігристих вин (шампанського) — 60,3%, імпортних — 39,7%.
Дані наведені за підсумками 2019 року.
Як писав УНН, американці, італійці, австрійці і шведи в умовах ізоляції значно збільшили показники вживання алкогольної продукції.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").