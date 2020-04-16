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Як не зійти з розуму під час самоізоляції: сім порад від алкогольного бренду PRIME

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В умовах карантину українці зобов’язані сидіти вдома, але самоізоляція – не привід для нудьги: вільний час можна провести із користю, зробити те, що планувалося давно. Чим зайняти себе та родину "у чотирьох стінах" - радить український горілчаний бренд PRIME, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.

Займіться спортом.

Спорт може і повинен бути частиною вашого повсякденного життя, але зайнятим людям знайти час для спорту не так просто. Тому карантин – це відмінна можливість нарешті зайнятися собою, вважають у PRIME.

Так, у домашніх умовах можна робити йогу, активну фізкультуру, а якщо в спорті ви новачок – фітнес-тренери прийдуть вам на допомогу. В умовах карантину більшість тренерів спортивних клубів охоче і безкоштовно діляться зі своїми передплатниками в соціальних мережах відеотренуваннями онлайн.

Присвятіть спорту 40 хвилин в день свого часу. Адже сьогодні, як ніколи, його у вас більш, ніж достатньо.

"Підтягніть" іноземну мову.

Самоізоляція – ідеальний час, щоб "підтягти" або ж почати вивчати іноземну мову в комфортних домашніх умовах, радять у PRIME. Тут, як і в випадку зі спортом, можна спробувати займатися онлайн - через додатки для вивчення іноземної мови. Можна також завантажити онлайн-уроки з викладачем.

Якщо ви захоплюєтеся онлайн-іграми – переходьте на європейський сервер, де всі спілкуються англійською. Любите серіали – заходьте на фанатські форуми серіалів, щоб проаналізувати, що вийшло у новому сезоні.

Можна також поставити собі за мету прочитати за час карантину одну художню книгу іноземною мовою. У разі, якщо ваш рівень знання мови дозволяє вам це зробити.

"А розібратися з незнайомими словами вам допоможуть сучасні електронні словники", - нагадують у PRIME.

Зробіть генеральне прибирання або ремонт у будинку.

Під час самоізоляції можна зайнятися необмеженою кількістю справ у будинку: вимити вікна, перебрати гардероб і позбутися від непотрібних речей, випрати ковдри, перебрати аптечку, перепрати штори.

Загалом, зробити генеральне прибирання у будинку і створити затишні умови під час карантину і після - для вас і вашої родини.

Організуйте "вечір спогадів".

Влаштуйте перегляд сімейних архівів, радять у PRIME.

Завжди приємно повернутися в спогади про те, "як це було". Особливо зараз, коли вся сім'я поруч. Знайдіть старі паперові фотоальбоми, дістаньте архівні відео, на яких зображені найяскравіші сімейні спогади.

У PRIME додали, що традиційний перегляд фотографій на комп'ютері можна замінити на проекторі, якщо такий є в наявності.

Приготуйте смачний чай і солодощі дітям, а для себе - відкрийте пляшку любленого PRIME. Погодьтеся, що в робочих умовах 24 на 7, поза карантином, про такий спокійний і розмірений вечір ви могли тільки мріяти.

Спільний перегляд фільмів і серіалів.

Давно ви збиралися всією сім'єю біля телевізора за переглядом старої доброї комедії? Якщо ні, то зробіть це вже сьогодні.

"До речі, багато онлайн-кінотеатрів на період карантину надали безкоштовний доступ до своїх сервісів", - нагадує бренд.

Прокачайте свої б'юті-навички (для дівчаток).

Цілком ймовірно, що у косметичці кожної дівчини є чимало косметики, якою вона не користується. Прийшов час зробити ревізію, відкласти зайве та освоїти те, що давно хотілося.

"Включайте "б'юті-туторіал", що вам сподобався: коли ще у вас буде стільки вільного часу, щоб навчитися малювати фейс-арт як у Grimes або робити манікюр не гірше салонного? Удосконалювати мистецтво малювання на обличчі можна практично нескінченно, головне - переконайтеся, що у вас достатньо засобу для зняття макіяжу", - радить PRIME.

Експериментуйте з їжею.

Замовити доставку їжі сьогодні не складно. Однак, за бажання, харчування під час ізоляції можна перетворити у розвагу і навіть челлендж.

"Спробуйте вивчити свої запаси та придумати страву з того, що є у даний момент на полиці або в холодильнику. Заодно можете перевірити терміни придатності продуктів і викинути все, що вже більше схоже на біологічну зброю, ніж на їжу", - жартують у PRIME, закликаючи українців обов’язково залишатися вдома.

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