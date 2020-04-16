Как не сойти с ума во время самоизоляции: семь советов от алкогольного бренда PRIME
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В условиях карантина украинцы обязаны сидеть дома, но самоизоляция - не повод для скуки: свободное время можно провести с пользой, сделать то, что планировалось давно. Чем занять себя и семью "в четырех стенах", - советует украинский водочный бренд PRIME, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.
Займитесь спортом.
Спорт может и должен быть частью вашей повседневной жизни, но занятым людям найти время для спорта не так уже просто. Поэтому карантин - это отличная возможность наконец заняться собой, считают в PRIME.
Так, в домашних условиях можно делать йогу, активную физкультуру, а если в спорте вы новичок - фитнес-тренеры придут вам на помощь. В условиях карантина большинство тренеров спортивных клубов охотно и бесплатно делятся со своими подписчиками в социальных сетях видеотренировками онлайн.
Посвятите спорту 40 минут в день своего времени. Ведь сегодня, как никогда, его у вас более чем достаточно.
"Подтяните" иностранный язык.
Самоизоляция - идеальное время, чтобы "подтянуть" или начать изучать иностранный язык в комфортных домашних условиях, советуют в PRIME. Здесь, как и в случае со спортом, можно попробовать заниматься онлайн - через приложения для изучения иностранного языка. Можно также скачать онлайн-уроки с преподавателем.
Если вы увлекаетесь онлайн-играми - переходите на европейский сервер, где все общаются на английском. Любите сериалы - заходите на фанатские форумы сериалов, чтобы проанализировать, что вышло в новом сезоне.
Можно задаться целью прочитать за время карантина одну художественную книгу на иностранном языке. В случае, если ваш уровень знания языка позволяет вам это сделать.
"А разобраться с незнакомыми словами вам помогут современные электронные словари", - напоминают в PRIME.
Сделайте генеральную уборку или ремонт в доме.
Во время самоизоляции можно заняться неограниченным количеством дел в доме: вымыть окна, перебрать гардероб и избавиться от ненужных вещей, постирать одеяла, перебрать аптечку, перестирать шторы.
В общем, сделать генеральную уборку в доме и создать уютные условия во время карантина и после - для вас и вашей семьи.
Организуйте "вечер воспоминаний".
Устройте просмотр семейных архивов, советуют в PRIME.
Всегда приятно вернуться в воспоминания о том, "как это было". Особенно сейчас, когда вся семья рядом. Найдите старые бумажные фотоальбомы, достаньте архивные видео, на которых изображены самые яркие семейные воспоминания.
В PRIME добавили, что традиционный просмотр фотографий на компьютере можно заменить на проекторе, если таковой имеется в наличии.
Приготовьте вкусный чай и сладости детям, а для себя - откройте бутылку любимого напитка PRIME. Согласитесь, что в рабочих условиях 24 на 7, вне карантина, о такой спокойном и размеренном вечере вы могли только мечтать.
Совместный просмотр фильмов и сериалов.
Давно вы собирались всей семьей возле телевизора за просмотром старой доброй комедии? Если нет, то сделайте это уже сегодня.
"Кстати, многие онлайн-кинотеатры на период карантина предоставили бесплатный доступ к своим сервисам", - напоминает бренд.
Прокачайте свои бьюти-навыки (для девочек).
Вполне вероятно, что в косметичке каждой девушки есть много косметики, которой она не пользуется. Пришло время сделать ревизию, отложить лишнее и освоить то, что уже давно хотелось.
"Включайте "бьюти-туториал", что вам понравился: когда еще у вас будет столько свободного времени, чтобы научиться рисовать фейс-арт как в Grimes или делать маникюр не хуже салонного? Совершенствовать искусство рисования на лице можно практически бесконечно, главное - убедитесь, что у вас достаточно средства для снятия макияжа", - советует PRIME.
Экспериментируйте с пищей.
Заказать доставку еды сегодня не сложно. Однако, при желании, питание во время изоляции можно превратить в развлечение и даже челлендж.
"Попробуйте изучить свои запасы и придумать блюдо из того, что есть в данный момент на полке или в холодильнике. При этом можете проверить сроки годности продуктов и выбросить все, что уже больше похоже на биологическое оружие, чем на еду", - шутят в PRIME, призывая украинцев обязательно оставаться дома.