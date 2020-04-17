Украинцы отдают предпочтение алкоголю отечественных брендов - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 61,6%, еще 38,4% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
В частности, доля продаж водки и изделий ликероводочных украинского производства составляет 65,8%. Остальные - 34,2% - это импортный алкоголь.
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Доля продажи напитков слабоалкогольных отечественного производства достигает 94,3%, импортного - 5,7%.
Доля продаж вин отечественного производства составляет 52,1%, импортного - 47,9%; украинских коньяков - 65,6%, импортных - 34,4%; отечественных игристых вин (шампанского) - 60,3%, импортных - 39,7%.
Данные приведены по итогам 2019 года.
Как писал УНН, американцы, итальянцы, австрийцы и шведы в условиях изоляции значительно увеличили показатели употребления алкогольной продукции.
Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф") , ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").