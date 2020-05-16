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Стало відомо, скільки шампанського українці випили за рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У 2019 році мешканці України спожили 2,8 млн л. ігристих вин (шампанського). Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Стало відомо, скільки шампанського українці випили за рік

У перерахунку на абсолютний алкоголь обсяг роздрібного продажу ігристих вин (шампанського) протягом звітного періоду становив 310 тис. дал.

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Протягом звітного періоду найбільше ігристих вин (шампанського) купили у роздріб жителі столиці — 604 тис. л.

Чимало ігристих вин (шампанського) придбали жителі Дніпропетровщини, Одещини та Київщини – 308 тис. л., 287 тис. л. та 216 тис. л. відповідно.

Найменше ігристих вин (шампанського) придбали жителі Буковини – 45 тис. л.

Загалом, у 2019 році українці витратили на ігристі вина (шампанське) 3,9 млрд грн.

Як повідомлялося раніше в УНН, українці повністю відмовилися від російської горілки.

Також нагадаємо, за даними Держстату, алкогольні напої саме вітчизняного виробництва користуються серед наших громадян більшим попитом і популярністю, ніж іноземні. При чому, це стосується, не лише горілки, але й вина, і слабоалкогольних напоїв також.

Зауважимо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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