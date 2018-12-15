Стало известно сколько правоохранителей обеспечивает безопасность во время Объединительного собора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Для обеспечения порядка на улицах Киева во время проведения Объединительного собора привлечено около 4000 правоохранителей. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
"Привлечено к 4000 правоохранителей. Меры безопасности усилены, учитывая количество людей, которое будет, а также учитывая важность события. Мы проводим поверхностную проверку перед входом в Софиевской и Михайловской площади. Утром отработали кинологи. Взрывотехники тоже отработали и будут продолжать работать. Также усиленные мероприятия у основных религиозных сооружений", - сказал Корищенко.
Он добавил, что сейчас экстренных ситуаций не было.
"Нет, не было, люди относятся с пониманием к мерам безопасности. Призываю всех относиться с пониманием к действиям полиции", - отметил Корищенко.
Как сообщал УНН, из Объединительный собор на границе будут дополнительные проверки.
Напомним, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.
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