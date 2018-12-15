Стало известно сколько правоохранителей обеспечивает безопасность во время Объединительного собора

"Привлечено к 4000 правоохранителей. Меры безопасности усилены, учитывая количество людей, которое будет, а также учитывая важность события. Мы проводим поверхностную проверку перед входом в Софиевской и Михайловской площади. Утром отработали кинологи. Взрывотехники тоже отработали и будут продолжать работать. Также усиленные мероприятия у основных религиозных сооружений", - сказал Корищенко.



Он добавил, что сейчас экстренных ситуаций не было.



"Нет, не было, люди относятся с пониманием к мерам безопасности. Призываю всех относиться с пониманием к действиям полиции", - отметил Корищенко.



Как сообщал УНН, из Объединительный собор на границе будут дополнительные проверки.

Напомним, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.

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