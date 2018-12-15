Стало відомо скільки правоохоронців забезпечує безпеку під час Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Для забезпечення порядку на вулицях Києва під час проведення Об'єднавчого собору залучено близько 4 000 правоохоронців. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.
"Залучено до 4 000 правоохоронців. Заходи безпеки посилені, враховуючи кількість людей, яка буде, а також враховуючи важливість події. Ми проводимо поверхневу перевірку перед входом до Софіївської та Михайлівської площі. Зранку відпрацювали кінологи. Вибухотехніки теж відпрацювали і будуть продовжувати працювати. Також підсилені заходи біля основних релігійних споруд", - сказав Крищенко.
Він додав, що наразі екстрених ситуацій не було.
"Ні, не було, люди ставляться з порозумінням до заходів безпеки. Закликаю усіх ставитись з порозумінням до дій поліції", - зазначив Крищенко.
Як повідомляв УНН, через Об'єднавчий собор на кордоні будуть додаткові перевірки.
Нагадаємо, сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
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