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Стало известно, сколько стоят в Украине индивидуальные номерные знаки

Киев • УНН

 • 93556 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине индивидуальные номерные знаки можно получить от 300 гривен за минимальный заказ. Об этом сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на запрос.

Стало известно, сколько стоят в Украине индивидуальные номерные знаки

Так, стоимость изготовления индивидуальных номерных знаков составляет 300 грн за минимальный заказ в размере трех символов, а каждый следующий символ стоит 90 грн. Графический элемент обойдется заказчику в 500 грн.

Стоимость спецпродукции для номерных знаков составляет 252 грн без графического элемента, 295 грн с графическим элементом. Спецпродукция для номерных знаков мотоцикла стоит 112 грн.

Добавим, срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до одного месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

Как сообщал УНН ранее, Министерство внутренних дел запустило работу онлайн-сервиса по информации о наличии платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр.

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