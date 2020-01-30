Стало відомо, скільки коштують в Україні індивідуальні номерні знаки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні індивідуальні номерні знаки можна отримати від 300 гривень за мінімальне замовлення. Про це УНН повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.
Так, вартість виготовлення індивідуальних номерних знаків становить 300 грн за мінімальне замовлення у розмірі трьох символів, а кожен наступний символ коштує 90 грн. Графічний елемент обійдеться замовнику у 500 грн.
Вартість спецпродукції для номерних знаків становить 252 грн без графічного елемента, 295 грн з графічним елементом. Спецпродукція для номерних знаків мотоцикла коштує 112 грн.
Додамо, термін виготовлення індивідуального номерного знака становить до одного місяця з дати передачі виробникові примірника його макета.
Як повідомляв УНН раніше, Міністерство внутрішніх справ запустило роботу онлайн-сервісу з інформації щодо наявності платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр.