Стало известно, когда в Украине откажутся от ямочного ремонта дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Через пять лет в Украине уже не будут проводить ямочный ремонт. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
“Через 5 лет можно будет забыть о ямочном аварийном ремонте”, — сказал С.Новак.
По словам руководителя “Укравтодора”, контроль качества дорог будет обеспечиваться четырьмя уровнями контроля.
“Контроль качества ремонта дорог предусматривает 4 уровня — ответственность на уровне области, централизованный контроль, подчиненный "Укравтодору", независимый контроль качества и общественный надзор — обращения людей”, — С.Новак.
Как сообщал УНН, Кабинет министров ожидает отчет “Укравтодора” о проверке качества проведенных дорожных работ в середине мая.