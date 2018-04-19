Стало известно, когда в Украине откажутся от ямочного ремонта дорог

“Через 5 лет можно будет забыть о ямочном аварийном ремонте”, — сказал С.Новак.

По словам руководителя “Укравтодора”, контроль качества дорог будет обеспечиваться четырьмя уровнями контроля.

“Контроль качества ремонта дорог предусматривает 4 уровня — ответственность на уровне области, централизованный контроль, подчиненный "Укравтодору", независимый контроль качества и общественный надзор — обращения людей”, — С.Новак.

Как сообщал УНН, Кабинет министров ожидает отчет “Укравтодора” о проверке качества проведенных дорожных работ в середине мая.