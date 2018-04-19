Стало відомо, коли в Україні відмовляться від ямкового ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через п'ять років в Україні вже не будуть проводити ямковий ремонт. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав керівник "Укравтодору" Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
“Через 5 років можна буде забути про ямковий аварійний ремонт”, — сказав С.Новак.
За словами керівника “Укравтодору”, контроль якості доріг забезпечуватиметься чотирма рівнями контролю.
“Контроль якості ремонту доріг передбачає 4 рівні — відповідальність на рівні області, централізований контроль, підпорядкований Укравтодору, незалежний контроль якості та громадський нагляд — звернення людей”, — С.Новак.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів очікує на звіт "Укравтодору" про перевірку якості проведених дорожніх робіт в середині травня.