Стало известно, когда Украина проведет первые репетиции на сцене Евровидения-2018

Первые репетиции участников Евровидения-2018 начнутся уже в воскресенье 29 апреля.

Всего участники проведут две репетиции. Первая продлится 30 минут, после которой будут обсуждать изменения в визуальных эффектах, работе камеры, хореографии и тому подобное. Вторая репетиция продлится 20 минут, после которой возможны небольшие корректировки номера.

Согласно расписанию, участник Евровидения от Украины Melovin первую свою репетицию на сцене проведет 2 мая, а вторую - 5 мая.

Отметим, генеральные (открытые) репетиции состоятся накануне основных выступлений.

Как сообщал УНН, 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве (Украина) - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.